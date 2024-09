Quem é Emily Armstrong, a nova vocalista do Linkin Park?

Na noite de quinta-feira (5), o Linkin Park anunciou a nova formação da banda, sete anos após a morte de Chester Bennington.

Além de um novo baterista, Colin Brittain, a banda tem uma nova vocalista, Emily Armstrong. Saiba quem é ela:

Emily Armstrong é vocalista da banda de rock Dead Sara desde 2005. "Weatherman", "Lemon Scent", e um cover de "Heart-Shaped Box", do Nirvana, estão entre as faixas de mais sucesso da banda.

Ela já trabalhou com artistas como Courtney Love e Demi Lovato. Emily foi backing vocal no álbum "Nobody's Daughter", da banda Hole, e, com o Dead Sara, trabalhou no álbum "Holy Fvck", de Demi Lovato.

A escolha de Emily Armstrong foi recebida com algumas críticas em razão da ligação da cantora com a Cientologia. Emily esteve no baile de 44 anos da Cientologia, em 2013. Não se sabe se ela ainda tem alguma ligação com a religião, mas veículos internacionais de imprensa afirmam que ela apoiou o ator e cientologista Danny Masterson em 2022 durante o julgamento que culminou em sua prisão por abuso sexual.

O Linkin Park lançou a primeira música com Emily nos vocais, "The Emptiness Machine". Na faixa, ela divide os vocais com Mike Shinoda, um dos fundadores do Linkin Park. Outros três membros originais seguem na banda nessa nova fase: Brad Delson, Dave Farrell e Joe Hann.