De assassina a política: estrela da Espanha se diz 'compreendida' no Brasil

Najwa Nimri, 52, é uma das protagonistas de "Respira", série lançada pela Netflix na última sexta-feira (30). A atriz espanhola é famosa entre os brasileiros por interpretar a assassina Zulema Zahir, de "Vis a Vis", e a inspetora policial Alicia Sierra, de "La Casa de Papel" — produções espanholas de sucesso internacional.

Interpreto coisas muito difíceis e acredito que, acima de qualquer outro lugar, são muito bem recebidas no Brasil. Eles entendem muito bem os meus personagens. Eu me sinto compreendida.

Najwa Nimri

Em "Respira", Najwa interpreta a política Patricia Segura. "Todos dizem que atores e políticos são parecidos. A principal diferença, entre outras coisas, é que um político não tem amigos, e, sim, aliados. Eles usam de estratégias e estão sempre com o poder nas mãos, manipulando coisas", disse em entrevista exclusiva para Splash.

Najwa Nimri em "Respira" (Netflix) Imagem: Carla Oset/Netflix

Encontrei uma conexão muito forte com as pessoas do Brasil, principalmente após interpretar Zulema. O país está no meu coração. Não o conheço, mas sei que é um lugar diferente de todos os outros. Sei disso pela música, principalmente.

Najwa Nimri

"Respira" mostra problemas enfrentados por médicos do sistema público de saúde espanhol. Série traz conflitos entre os profissionais e uma ameaça de greve no hospital fictício Joaquim Sorolla, em Valência.

Amigo de brasileiro de 'Elite'

Manu Ríos, 25, que ganhou fama pela atuação em "Elite", interpreta Biel, outro protagonista de "Respira". "Meu personagem é um residente muito bem-intencionado, com boa formação. Ele tenta ajudar com o que pode, mesmo que às vezes as coisas saiam do controle ou se tornem muito difíceis. As pessoas vão se simpatizar com as situações em que ele acaba se envolvendo."

Najwa Nimri e Manu Ríos em "Respira" (Netflix) Imagem: Carla Oset/Netflix

Ator destacou amizade com André Lamoglia, brasileiro com quem contracenou em cenas quentes de "Elite". "Durante as gravações, falei várias vezes que quero passar o Ano Novo no Brasil. Mas, por diferentes motivos, ainda não consegui. Espero que seja possível neste ano."