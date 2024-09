Maya abre boca de sacola e revela segredo chocante para Vênus

Nos próximos capítulos da novela "Família É Tudo" (Globo), Maya (Sabrina Petraglia) acaba contando para Vênus (Nathalia Dill) sobre o aneurisma de Tom (Renato Góes).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após uma discussão com a ex-noiva, o skatista passa muito mal e é levado por ela até o hospital. "Tom, eu sei que você tá com raiva de mim por ter denunciado o seu pai, mas esquece isso por um momento! Você tá passando mal, tá com muita dor. Fala com o médico", diz a irmã de Andrômeda (Ramille).

Nesse momento, Maya chega desesperada no local. "O que foi que aconteceu? Doutor, rápido! Vocês precisam fazer uma angiotomografia no Tom! Ele tá correndo risco de vida!", fala a irmã de Jéssica (Rafa Kalimann). "Risco de vida? O que tá acontecendo?", pergunta Vênus.

A namorada de Tom revela na frente da neta de Frida (Arlete Salles) sobre o aneurisma. "Por favor, doutor, a gente não tem tempo a perder! Eu acho que o aneurisma do Tom rompeu e ele pode morrer!", conta Maya. "Aneurisma?", se espanta a outra.

A novela "Família é Tudo", escrita por Daniel Ortiz, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.