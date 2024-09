Irmã de Deolane diz que advogados estão atrapalhando soltura da influencer

Daniele Bezerra, irmã de Deolane Bezerra, fez um apelo para que outros advogados não entrem com pedido de habeas corpus em nome da influenciadora. A advogada está presa na Colônia Penal Feminina do Recife (PE).

Amigos e colegas advogados, por favor, parem de impetrar HC em nome da Deolane. Vocês estão atrapalhando o nosso trabalho. Nós já temos uma equipe jurídica competente, que está cuidando disso . Daniele, em vídeo no Instagram

Irmã da influenciadora afirmou que equipe está cuidando do caso. "Todas as medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas pelo corpo jurídico, que não está medindo esforços para resolver o quanto antes a situação."

Deolane teve a audiência de custódia marcada para esta quinta-feira (5), diretamente do Instituto Bom Pastor. A informação foi confirmada por Splash com a equipe da famosa e com a SEAP/PE (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco).

Audiência de custódia estuda toda a operação da prisão e irá definir se manterá influenciadora presa ou em liberdade para responder pelo caso.

Prisão

Deolane Bezerra com Land Rover Range Rover Imagem: Reprodução

Influenciadora foi presa durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Em nota, a defesa de Deolane disse ainda não ter completa ciência dos fatos e que a investigação é sigilosa. "De antemão informamos que nossas clientes possuem condutas inquestionáveis e nunca se negaram a prestar qualquer tipo de esclarecimento, tal qual farão agora", diz a nota assinada pela advogada Adélia Soares.

Solange Bezerra, mãe da influenciadora, também foi presa pela Polícia Civil do estado. A informação foi confirmada pela filha Dayanne Bezerra.

Deolane publicou uma carta de próprio punho, em que se defendeu. "Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes", escreveu.