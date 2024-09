Relembre os finais dos principais personagens da 1ª versão de 'Renascer'

O remake de "Renascer" (Globo) terá seu último capítulo exibido na próxima sexta-feira (6). Mas como foram os principais desfechos da versão original da novela?

José Inocêncio

Assim como aconteceu no remake, o protagonista sofre uma nova tocaia na reta final da trama e ficou paraplégico. Depois do atentado, José Inocêncio (Antônio Fagundes) perde a vontade de viver e dá um fora em Aurora (Mara Carvalho).

Agonizando, ele se recusa a receber medicação. Por causa disso, João Pedro (Marcos Palmeira) vai até os pés do jequitibá e retira o facão do pai do local.

Em sua última cena, o protagonista pede perdão ao filho caçula. Depois disso, o espírito de Maria Santa (Patrícia França) aparece e leva o marido.

Os filhos de Inocêncio e Maria Santa

João Pedro teve um final feliz ao lado de Sandra (Luciana Braga). Os dois se casaram e tiveram uma filha. Ele é o responsável por tirar o facão dos pais dos pés do jequitibá.

José Augusto (Marco Ricca) e Buba (Maria Luísa Mendonça) terminaram juntos na fazenda criando o bebê de Teca (Palomma Duarte). A menina vai embora ao lado de Pitoco (Oberdan Júnior), deixando seu filho para ser criado pelo casal.

José Bento (Tarcísio Filho) terminou a novela original ao lado de Ritinha (Isabel Fillardis). Após ser rejeitado por professora Lu (Leila Lopes), que reata o romance com um antigo namorado, Bentinho descobre que a filha de Inácia (Chica Xavier) estaria esperando um filho seu. O playboy rejeita a criança em um primeiro momento, mas, após ser aconselhado por Buba, ele assume o filho e a mãe dele.

Egídio

Na primeira versão de "Renascer", o vilão, que se chamava Teodoro (Herson Capri), morreu um pouco antes do fim da trama. Os últimos capítulos giravam em torno do mistério de quem havia matado Teodoro.

No último capítulo era revelado que a assassina era Mariana (Adriana Esteves). Ela havia contado com a ajuda de Zinho (Cosme dos Santos), que no remake é Zinha (Samantha Jones).

Tião e Joana

Tião Galinha (Osmar Prado) é outro personagem que morreu um pouco antes da última semana da novela. Após ser preso injustamente, o trabalhador tira a própria vida na prisão.

Joana (Tereza Seiblitz) engata um romance com Lívio (Jackson Costa) e termina a novela com ele. Na primeira versão, o personagem era um padre, e não um pastor, e larga a batina para viver o romance com a ex-mulher de Tião.

Eliana

Após o assassinato de Egídio, que se chamava Teodoro na versão de 1993, Eliana (Patrícia Pillar) fica rica. Ela herda as terras do marido e passa a cuidar das fazendas.

A ex-modelo teve um filho de Damião (Jackson Antunes). Eles ficam juntos e criam a criança como um casal unido.

Iolanda e Rachid

Após o morte de seu ex-marido, Iolanda (Eliane Giardini) também recebeu um bom dinheiro. Eliana aceita fazer uma partilha e Dona Patroa fica com parte das terras que eram do vilão.

Ela fica feliz ao lado de Rachid (Luís Carlos Arutin). Os dois vão embora da vila e se mudam para o Líbano, local de origem do melhor amigo de Norberto (Nelson Xavier).

Mariana

Após matar o rival de seu ex-marido, Mariana ficou do lado de José Inocêncio até a sua morte. Ela chorou muito em sua despedida e concordou que ele deveria ser enterrado ao lado de Maria Santa.

Depois disso, Mariana fica sozinha. Ela se despede de João Pedro e retorna para Salvador em busca de um novo rumo para sua vida.