Príncipe Harry exige 'desculpas' de William para voltar à realeza, diz site

Príncipe Harry, 39, espera um pedido de desculpas do irmão, príncipe William, 42, para voltar às atividades da realeza britânica. A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail nesta quarta-feira (4).

O que aconteceu

Harry estaria disposto a "ajudar" o rei Charles 3º em seus deveres reais. Enquanto o monarca enfrenta um tratamento contra o câncer, o duque de Sussex está aberto a assumir compromissos da família real temporariamente, caso isso seja da vontade de seu pai.

No entanto, Harry não retornará às suas funções na realeza até que seu irmão peça desculpas. O tabloide afirma que ele e William estão há meses sem se falar e não mantêm contato atualmente.

Os irmãos se encontraram no funeral de um tio na semana passada, no Reino Unido, mas não trocaram interações. Testemunhas disseram que eles se sentaram longe um do outro na Igreja de St. Mary, em Snettisham.

Fontes ainda afirmam que o duque de Sussex e a esposa, Meghan Markle, não desejam voltar permanentemente para a nobreza. O casal mora há quatro anos nos Estados Unidos, desde o anúncio de seu afastamento da família real, e estaria feliz com sua nova vida.

A tensão na realeza britânica aumentou após a publicação do livro "O que Sobra", autobiografia do príncipe Harry. Segundo o tabloide The Mirror, William sugeriu que havia "zero chance" de seu irmão reassumir compromissos da família real depois disso.