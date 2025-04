'Infestada por ratos': como era casa de Gene Hackman

Autoridades sanitárias descobriram que a propriedade do ator Gene Hackman, 95, estava infestada por ratos. O departamento de Saúde Pública do Novo México realizou avaliação ambiental uma semana após o ator e a mulher, Betsy Arakawa, serem encontrados mortos.

Como era casa

Imóvel está localizado em Santa Fé, no estado americano do Novo México. A propriedade fica em uma colina.

Decoração da casa misturava os estilos colonial e barroco, conforme publicado pelo jornal La Nacion.

É mais primitivo, como um celeiro transformado em casa. Enorme e aconchegante ao mesmo tempo. Stephen Samuelson, arquiteto, em conversa com a Architectural Digest

Propriedade de Gene Hackman em Santa Fé, onde ele viveu com Betsy Arakawa Imagem: Reprodução/Architectural Digest

Imóvel foi comprado no início da década de 1990 e passou por uma grande reforma. Hackman, que era fã de arquitetura, acompanhou de perto a obra.

Paredes foram removidas e teto elevado para criar um grande salão central, de acordo com a revista Architectural Digest. A forte presença de madeira e troncos com efeito "envelhecido" foram determinações do artista.

O caso

Gene Hackman e Betsy Arakawa em 2000 Imagem: Richard Corkery/NY Daily News Archive via Getty Images

Gene Hackman e Betsy Arakawa, 65, foram encontrados mortos em casa por um funcionário no dia 27 de fevereiro.

Betsy morreu primeiro em decorrência de um vírus. A autópsia revelou que ela havia contraído hantavirose, uma infecção viral transmitida por ratos que causa sintomas respiratórios, dores e náusea. Os investigadores determinaram 11 de fevereiro como a data da morte.

Gene Hackman morreu uma semana depois. A causa da morte foi determinada como doença cardiovascular, tendo Alzheimer como agravante. Segundo o legista, ele tinha pressão alta e já tinha um histórico de infartos.