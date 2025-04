Quatro personagens ficaram de fora do remake de 'Vale Tudo'; veja quais

Quatro personagens da versão original de "Vale Tudo" (Globo), exibida em 1988, não serão aproveitados no remake adaptado por Manuela Dias e no ar atualmente.

Maria José

Maria José, interpretada por Zeni Pereira (1924-2002), era a empregada da casa de Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro). A autora Manuela Dias decidiu retirar a personagem para atualizar a dinâmica da família, com os personagens fazendo as próprias tarefas domésticas. Na trama, Zeni sempre tinha algo inusitado para dizer.

Representatividade negra foi extremamente limitada na novela de 1988. Zeni Pereira e Fernando Almeida foram os únicos atores negros integrantes do elenco da primeira versão. Ambos os atores já faleceram.

Zeni Pereira como Maria José em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Marília

Vivida por Bia Seidl, Marília era a namorada de Laís (Lala Deheinzelin) após a morte de Cecília (Cristina Prochaska). A personagem não deve aparecer no remake por conta de uma mudança significativa na trama da irmã de Marco Aurélio.

Cecília, agora interpretada por Maeve Jinkings, não morrerá na atual versão. No folhetim de 1988, a moça morre em um acidente de carro e deixa herança para Laís, garantindo o ódio de Marco Aurélio (Reginaldo Faria naquela versão e Alexandre Nero nesta). Sem o falecimento da personagem não haverá necessidade de uma segunda parceira para Laís.

Bia Seidl como Marília em 'Vale Tudo' e em foto recente Imagem: Divulgação

Íris

Interpretada por Cristina Galvão, Íris se apaixonava por Poliana (Pedro Paulo Rangel). A personagem era uma datilógrafa e secretária bem tímida, mas que deixava claro seu inconformismo pela excessiva positividade do dono do bar, que à época ficava no bairro do Catete, no Rio (agora é situado em Vila Isabel).

Íris era virgem e despertou interesse tanto em Poliana quanto em Jarbas (Stepan Nercessian). No final da trama de 1988, a jovem se casou com o empreendedor da área gastronômica, que se tornou sócio de Raquel (Regina Duarte).

Desta vez, Poliana (Matheus Nachtergaele) é assexual assumido. Apesar disso, a autora do remake pode decidir incluir Íris ou outra personagem mais adiante, com ou sem envolvimento com o dono do bar. Isso porque a pessoa assexual não tem atração sexual, independente do sexo, mas pode se envolver romanticamente da mesma forma.

Cristina Galvão interpretou Íris em Vale Tudo (1988) Imagem: Reprodução/Globo

Dona Pequenina

Interpretada por Lourdes Mayer (1922-1998), Dona Pequenina era a avó de Íris. Como a ausência da neta é praticamente certa, não faz sentido algum a idosa aparecer no remake.

Lourdes Mayer como Dona Pequenina em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.