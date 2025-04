Vinícius diz que apoiaria romance de Aline e Diogo, mas recusa contato

Vinícius abriu o jogo sobre a relação de Aline e Diogo Almeida fora do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Em entrevista ao Gshow, Vinícius disse que apoiaria qualquer decisão da amiga sobre seu relacionamento com Diogo, com quem ela viveu um affair dentro do BBB. "Com certeza apoiaria, até porque a minha amiga, a pessoa que eu quero bem, é a Aline. O que vai vir de resto é só soma", disse.

Se ela quiser ter algo com ele aqui fora, ela tem todo o direito. Se ela se sentir amada e cuidada por ele, está tudo bem. Ele só não foi uma pessoa agradável pra mim. Não significa que ele não vai ser pra tantas outras pessoas Vinícius

No Encontro com Patrícia Poeta, Aline chegou a ser questionada sobre Diogo e disse que "o futuro a Deus pertence". "A Aline é uma mulher livre, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Eu, como amigo, só queria que ela se assegurasse do que ela estava fazendo e que ela tivesse ciência do caminho que ela estava seguindo ali dentro", disse.

Ele ainda disse que não pretende manter contato com o ator e nem sua mãe, Vilma. "O Diogo e a Dona Vilma são pessoas que eu pretendo não manter contato porque várias foram as falas que eu já pude assistir e perceber que eles nunca quiseram essa aproximação, como eles diziam querer, dentro da casa. Eu fico muito feliz de não ter errado. A minha intuição não estava errada, porque eu senti exatamente isso", afirmou.

No entanto, caso ele e Aline reatem, ele considera conversar com o ex-brother. "Sim, eu sempre citei ele como uma pessoa legal, como um cara pacífico, gentil. Mas volto a dizer, ele talvez não tenha sido tão bom pra mim. Não significa que ele não pode ser para outras pessoas".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas