Príncipe Harry descobriu internação do rei Charles pelo noticiário

O estado de saúde do rei Charles 3º é cercado de mistérios — e não é só para o público, segundo a revista People.

O que aconteceu

Príncipe Harry não foi informado sobre a última internação do pai. Charles foi hospitalizado e cancelou sua agenda de compromissos no fim de março. De acordo com a revista, Harry descobriu a internação pelo noticiário.

O rei ignora ligações e cartas do filho. O motivo seria a decisão de Harry de abdicar de seus títulos na monarquia britânica, além das informações divulgadas na autobiografia de Harry, "O que sobra". Uma fonte informou à revista que o príncipe William, irmão de Harry, também recusa correspondências.

Pai e filho não se encontram há mais de um ano. A última vez que Charles e Harry estiveram cara a cara foi uma reunião de meia hora em fevereiro de 2024, após o rei revelar o diagnóstico de câncer. Desde então, o príncipe foi ao Reino Unido três vezes, e nas três o rei estava ocupado.

Harry trava uma batalha judicial contra a coroa britânica. Ele quer reverter a decisão que retirou seu direito à segurança da família real. Para o príncipe, o governo do Reino Unido negou a proteção para tentar convencê-lo a não cortar laços com a monarquia. "As pessoas ficariam chocadas com o que está sendo omitido", disse Harry à revista.