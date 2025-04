Priscila Fantin posa de biquíni e renova bronzeado

Priscila Fantin, 42, posou de biquíni para renovar o bronzeado e refletiu sobre a importância da vitamina D.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a atriz apareceu deitada no jardim usando um biquíni preto. "Sol na pele, vitamina D no corpo e sorrisão no rosto. (Mas tudo com responsabilidade, tá?). Nem sempre dá pra tirar esse tempinho pra tomar sol como a gente precisa", escreveu na legenda.

Nos comentários, a artista recebeu vários elogios. "Linda e vitaminada", disse uma seguidora; "Linda, leve, solta e maravilhosa", exaltou outro.