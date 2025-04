Grávida, Celeste recebe a pior notícia de sua vida em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (15) de "Garota do Momento" (Globo), o cobrador de Nelson (Felipe Abib) ameaça a família de Anita (Maria Flor). Celeste (Débora Ozório) também estará junto e acabará sendo levada pelos sequestradores.

Desesperado, Raimundo (Danton Mello) paga a dívida de Nelson para que a filha seja libertada. Logo depois, porém, o publicitário proíbe o namoro de Celeste com Edu (Caio Manhente), sem saber que ela já está grávida do rapaz.

Celeste (Debora Ozório) e Edu (Caio Manhente) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Ainda neste capítulo: Clarice consegue despistar Juliano. Beto atualiza Basílio sobre seu plano. Clarice desabafa com Teresa. Iolanda hesita sobre seu casamento com Ulisses.

Carlito se emociona com sua melhora. Ulisses, Vera, Sebastião e Beto decidem lutar pela continuidade do Gente Fina. Clarice encontra uma foto na bolsa de Zélia.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.