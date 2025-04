Poliana de 'Vale Tudo': por que o personagem tem esse apelido?

Interpretado por Matheus Nachtergaele, 57, no remake de "Vale Tudo", Audálio Candeias tem um apelido curioso: Poliana. Entenda por que ele é chamado assim.

O que aconteceu

Audálio é figura carismática do bairro de Vila Isabel. No local ele comanda um bar e, ao longo da trama, se torna peça-chave nos novos negócios de Raquel (Taís Araújo). Eles se tornam sócios em um empreendimento de sucesso no final.

O apelido "Poliana" faz referência direta ao famoso livro de Eleanor H. Porter, "Pollyana". Na obra literária de 1913, a personagem-título é uma menina que só enxerga o lado positivo da vida, mesmo diante de grandes dificuldades.

Portanto, o apelido representa a personalidade otimista de Audálio. Assim como a protagonista do livro - que inspirou inclusive a novela infantil As Aventuras de Poliana, exibida pelo SBT em duas temporadas -, o Poliana de Vale Tudo também enfrenta os desafios da vida com resiliência. Sua postura perseverante diante dos problemas o torna querido entre os moradores do bairro e, aos poucos, ele conquista espaço também na trama principal.

Na primeira versão de Vale Tudo, Pedro Paulo Rangel interpretou Poliana. Na trama de 1988, o personagem também se apaixona por Íris (Cristina Galvão), personagem que, por enquanto, não foi confirmada no remake.

