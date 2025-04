Cara a cara, Vinícius alfineta Maike sobre Renata: 'Ia me dedicar mais'

Fora do BBB 25 (Globo), Vinícius e Maike trocaram farpas na noite de ontem durante o Big Show.

O que aconteceu

Questionado sobre seu interesse em Renata, Vinícius não hesitou: "A gente sempre teve uma relação muito boa. 'A fim' é uma palavra muito forte, porque teria que de fato acontecer algumas situações", explicou.

Em seguida, ele alfinetou Maike, que também estava no programa:

Não me considero mais a fim de ninguém, mas acho que ia me dedicar mais para conquistar ela logo Vinícius

Maike, por sua vez, disse ter uma "conexão verdadeira" com Renata.

No entanto, em outro momento da entrevista, Vinícius criticou Renata. "Ela é uma menina que tem um coração muito bom, mas de fato Aline precisou exigir para que Renata pudesse aparecer no jogo. Isso é um fato", disse. "Se não fosse esse grande embate com Aline, não teria a trajetória que está tendo na casa".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas