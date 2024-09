Matthew Perry: julgamento de dois dos acusados por morte tem data marcada

Foi marcada a data do primeiro julgamento pela morte de Matthew Perry, da série "Friends".

O que aconteceu

Apenas dois dos cinco acusados de relação com a morte do ator passarão pelo juri, no momento. Uma audiência de pré-julgamento está agendada para 19 de fevereiro de 2025, enquanto o julgamento começa em 4 de março. As informações foram publicadas pela CNN nesta última terça-feira (3).

Dr. Salvador Plasencia e a traficante de drogas Jasveen Sangha - conhecida pelos promotores como "Rainha da Cetamina" - serão julgados juntos. Eles foram presos em 15 de agosto e indiciados por acusações que incluem falsificação de registros médicos e conspiração para distribuir drogas. Os dois se declaram inocentes.

Ainda há três pessoas acusadas de conexão cm a morte de Mathew Perry: Dr. Mark Chavez, Kenneth Iwamasa - assistente pessoal do ator -, e outro conhecido do astro, Erik Fleming. Eles vêm cooperando com os promotores e chegaram a acordos com a Justiça.

Fleming e Iwamasa terão suas sentenças lidas em outubro e novembro, respectivamente. Sangha continua sob custódia federal, enquanto Plasencia está em liberdade sob fiança, segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Matthew Perry morreu em 28 de outubro de 2023, aos 54 anos, após ingerir uma dose de cetamina, que usava para tratar depressão e ansiedade. A data da fatalidade não condizia com a agenda dos tratamentos.