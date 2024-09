Deolane ostenta 12 mansões e enumera imóveis a cada aquisição: 'Obrigada, Papai do Céu'

Deolane Bezerra foi presa nesta quarta (4) durante uma operação da Polícia Civil em Pernambuco. A ação foi contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A influenciadora, que conta com mais de 20 milhões de seguidores no Instagram, costuma postar suas viagens de luxo, roupas grifadas, carros importados e também suas 12 mansões - ela faz questão de enumerar quando compra uma nova.

A mais recente delas foi a de Orlando, na Flórida. Em um post no Instagram, em julho de 2024, ela celebrou a conquista com os seguidores. "Não é ostentação, é superação! Seja bem-vinda, casa 12. Obrigada, Papai do Céu. Tudo para Tua honra e glória", escreveu ela.

Esse é a segunda mansão da advogada em Orlando, que é sétima da lista. "Viciada em vencer. Minha luta é comigo mesma. Obrigada, Deus. Teus sonhos são maiores que os meus. Casa 7", comemorou no ano passado.

Outra casa que ela ostentou foi na Praia de Riviera de São Lourenço, em São Paulo. "A casa de praia veio. Primeiramente só queria agradecer ao meu amado Deus e, segundo, a todos vocês que estão sempre aqui comigo. Fácil não é, mas tudo é possível aquele que crê! Obrigada, Deus", escreveu.

No início de agosto, a influenciadora publicou detalhes da residência que contem sala de jantar com oito lugares, cozinha equipada, sala de estar e de TV, banheiros, quartos, academia e até a área externa, composta por uma área gourmet e uma piscina.

O que ocorreu com Deolane Bezerra?

A empresária, advogada criminalista e influenciadora digital Deolane Bezerra, de 36 anos, foi presa na manhã desta quarta-feira, 4, em operação da Polícia Civil de Pernambuco denominada Integration, que buscava desarticular uma organização criminosa envolvida em jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A prisão ocorreu na manhã desta quarta-feira, 4. Também foi detida a mãe dela, Solange Alves Bezerra.

Por meio das redes sociais, o escritório Adelia Soares Advogados se manifestou sobre a investigação e disse que todas as questões legais estão sendo tratadas com a seriedade e transparência que o caso requer.

Além de 19 mandados de prisão, estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, sequestro de bens (carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações) e valores. Também foram bloqueados ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.