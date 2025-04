Paolla Oliveira publica vídeo apaixonado para comemorar os 44 anos de Diogo

Paolla Oliveira, 43, publicou um vídeo em comemoração aos 44 anos do namorado, Diogo Nogueira.

O que aconteceu

Nas imagens, a atriz aparece ao lado do cantor em diversos momentos. "Parabéns! Que a vida te proteja e te dê sabedoria para continuar evoluindo sempre. Que seja mais um ano maravilhoso."

Obrigada pela parceria nessa jornada com todo amor! Caminhe sempre com alegria por cada pedacinho do tempo, e que nada segure você de brilhar. Paolla Oliveira.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos desde 2021.