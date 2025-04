Andressa Urach critica música de Maraísa: 'Em nome de todos os borderlines'

Andressa Urach criticou a nova música "Borderline", de Maraisa, neste sábado (24). Urach já falou sobre suas vivências com borderline, um transtorno de personalidade diagnosticado e tratado por profissionais, e acusou a sertaneja de psicofobia.

Esse perfil se encaixa numa personalidade borderline. […] Corre senão você vai afundar junto, você não é remédio de maluco Maraisa em nova música

O que aconteceu

Andressa Urach criticou a composição da sertaneja em seus stories. A influenciadora afirmou que a cantora estaria cometendo um crime e sendo preconceituosa contra pessoas, além de afirmar que a comunidade borderline irá denunciar Maraisa no Ministério Público devido à música.

Em nome de todos os borderlines, nos sentimos ofendidos com essa sua música infeliz que causa um preconceito muito grande. […] Isso é crime o que você está fazendo e todas as pessoas com border estão se unindo para te denunciar no Ministério Público. Andressa Urach

Andressa também compartilhou uma postagem do blog Desvendando a Personalidade, do psiquiatra Décio Natrielli Filho. "Borderline não é sinônimo de psicopatia! Muitos pacientes, quando tratados de maneira adequada, conseguem viver de forma adaptada e produtiva. Já os casos mais graves representam um sofrimento psíquico difícil de ser imaginado por quem não convive com o transtorno".

A música em questão, além de transmitir uma imagem equivocada do transtorno, utiliza termos estigmatizantes como 'maluco' e 'loucura', reforçando preconceitos que há tempos a psiquiatria e os movimentos sociais tentam combater Blog Desvendando a Personalidade

"Psicofobia é crime! Denunciem ela!". Além de criticar a sertaneja, Andressa também usou o momento para defender a implementação de "leis rígidas para criminalizar de uma vez a psicofobia".

Transtorno de borderline é uma condição reconhecida por profissionais. Com muito estigma a sua volta, o transtorno de borderline é descrito como "um quadro caracterizado por sofrimento intenso, instabilidade afetiva, impulsividade, prejuízos na autoimagem e no autoconceito" por Décio Natrielli Filho.