Wagner Moura fala a The Hollywood Reporter sobre fim de 'Ladrões de Drogas'

Wagner Moura, 48, conversou com o The Hollywood Reporter sobre seu papel em "Ladrões de Drogas" ("Dope Thief"), série que vem conquistando o público com sua narrativa intensa e cheia de reviravoltas.

O ator brasileiro, conhecido mundialmente por interpretar Pablo Escobar em "Narcos", vive Manny, um dos personagens centrais da trama. A seguir contém spoilers da final.

Na entrevista, Moura comentou sobre os desafios de interpretar Manny, um ladrão de drogas marcado pela complexidade emocional. "O que mais me atraiu foi o lado humano do personagem. Ele é cheio de contradições, vulnerável e, ao mesmo tempo, extremamente perigoso".

O final da primeira temporada, que impactou os fãs com a morte de Manny, também foi assunto da conversa. Moura destacou a coragem dos criadores em tomar decisões difíceis para a história.

Foi doloroso gravar essas cenas, mas fazia sentido para a trajetória do personagem. Não se trata apenas de choques narrativos; é sobre a jornada que esses personagens estão trilhando.

Wagner Moura

O ator também comentou sobre a experiência de trabalhar com Ridley Scott. Ele é produtor executivo da série.

Ele é uma lenda. Saber que ele estava envolvido no projeto, dando o tom e a qualidade que sempre imprime, foi incrível. Ridley confia nos atores, mas também está atento a cada detalhe. É uma escola trabalhar com ele.

Além disso, o brasileiro destacou a importância de fazer parte de uma produção americana que coloca personagens latinos em destaque de maneira autêntica. "É uma honra integrar projetos que tentam quebrar estereótipos e mostrar personagens latinos com profundidade".

Brian Tyree Henry e Wagner Moura são "amigos-irmãos" série "Ladrões de Drogas", na AppleTV+ Imagem: Divulgação / AppleTV+

Sobre a série

Em "Ladrões de Drogas", ele interpreta o golpista Manny Carvalho. O personagem se junta ao comparsa Ray Driscoll (Brian Tyree Henry) para se passarem por agentes da DEA e tentarem roubar uma casa, mas acabam comprando uma briga com perigosos traficantes de drogas. A DEA é o órgão federal dos EUA para controle e repressão de narcóticos.

O tiro sai pela culatra quando eles atacam o cartel e acabam desmantelando uma grande rota de narcóticos. Perseguidos, Ray e Manny precisam se proteger e defender seus entes queridos.

Além de Moura ("Narcos") e Brian Tyree Henry ("Atlanta"), a produção conta com grande elenco. Marin Ireland ("The Umbrella Academy"), Kate Mulgrew ("Star Trek: Voyager"), Nesta Cooper ("See"), Amir Arison ("Lista Negra"), Dustin Nguyen ("Warrior") e o vencedor do Globo de Ouro Ving Rhames ("Missão: Impossível") também atuam na série, produzida por Peter Craig e Ridley Scott e baseada no livro de Dennis Tafoya.

Liz Caribel Sierra (Sherry) e Wagner Moura (Manny) em cena de "Ladrões de Drogas" Imagem: Divulgação/ AppleTV+

Possível indicação

Wagner Moura pode ser indicado ao Emmy Award por seu trabalho em "Ladrões de Drogas". A série, inédita da Apple TV+, tem oito episódios.

O ator brasileiro foi citado no portal Gold Derby como uma provável indicação ao prêmio de Melhor Ator deste ano. O site, vale lembrar, é considerado um dos mais certeiros na hora de dar palpites sobre o Emmy e outras premiações importantes.

Caso a indicação se confirme, Wagner se tornará o primeiro ator brasileiro a ser indicado para o prêmio estrangeiro. A lista definitiva de indicados deve sair em 15 de julho, enquanto a entrega dos prêmios aos vencedores está marcada para 14 de setembro.

