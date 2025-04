Parada do Orgulho de São Paulo terá como tema o 'Envelhecer LGBT+'

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo anunciou seu tema nesta última semana. De acordo com as redes sociais do evento, a Parada recebe a temática "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro".

A 29ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo acontece no dia 22 de junho, na Avenida Paulista.

O que aconteceu

Segundo a organização da Parada, o tema é baseado na realidade das pessoas LGBTQ+ idosas no país. "Em 2025, olhamos com carinho, respeito e urgência para as vivências das pessoas LGBT+ 60+. Muitas das liberdades que hoje celebramos só existem porque elas resistiram. [?] Agora, é nossa vez de cuidar".

Nas redes, a organização apontou que a comunidade LGBTQ+ idosa sofre com muito preconceito. "Nossa comunidade ainda enfrenta o abandono, a invisibilidade e a falta de políticas públicas para garantir uma velhice digna e segura".

Essa Parada é por quem abriu os caminhos e por quem ainda caminha. Essa Parada é por todas as gerações. Essa Parada é por memória, resistência e futuro. Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo

Além da Parada, a organização também fará outros eventos. Na mesma semana da parada, São Paulo também será sede para o 6º Encontro Brasileiro de Organizações de Parada, a 24ª Feira Cultural da Diversidade LGBT+ e a 5ª Corrida do Orgulho LGBT+ .