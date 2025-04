Preso por furto, ex-CEO da Hurb perseguiu filho de Piovani com lança-chamas

João Ricardo Mendes, 44, ex-CEO da Hurb, foi preso ontem por suspeita de furto de obras de arte no Rio de Janeiro. Há três anos, o executivo correu atrás de um dos filhos de Luana Piovani, 48, e Pedro Scooby, 36, com um lança-chamas recreativo.

O que aconteceu

Em 2022, Pedro Scooby fez uma visita a João Ricardo Mendes acompanhado do filho Bem — na época com 6 anos. Na ocasião, em uma "brincadeira" gravada em vídeo, o executivo apareceu correndo atrás da criança com um lança-chamas em mãos, acionando o fogo algumas vezes.

O vídeo foi publicado por Mendes no Facebook em 7 de julho de 2022. O aparelho usado pelo empresário é semelhante ao lançado em 2018 pela Boring Company, de Elon Musk, vendido a US$ 500 (cerca de R$ 2.800, na cotação atual).

Em março deste ano, Splash procurou Scooby para comentar a situação: "Olha que eu postei na época e ninguém falou nada, mas, olhando hoje, é uma brincadeira que não permitiria mais", declarou o surfista.

Já Luana Piovani, também procurada por Splash, se disse "estarrecida" com a situação em que viu o filho: "Nem todo homem, mas sempre um homem. Vídeo antigo, mas estará atravessado no meu peito e memória para sempre. Vejo isso começa a tremedeira, ânsia e desespero. Eu realmente não sei o que dizer, meu corpo nesse caso fala por mim."

Hoje, Mendes é investigado por dois furtos de obras de arte. Imagens de câmeras de segurança mostram o executivo levando as peças de um hotel de luxo e de um escritório de arquitetura que ficam em um shopping na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

Após analisar as imagens, a polícia foi até a casa do executivo, uma cobertura em um condomínio de luxo no mesmo bairro. Segundo os agentes, ele tentou fugir, mas acabou detido.