De José Loreto a Milton Nascimento: 8 famosos diagnosticados com diabetes

O Brasil possui mais de 16 milhões de pessoas com diabetes, o que torna o país o sexto com mais casos da doença em todo o mundo, segundado dados do Atlas de Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, divulgado no começo deste mês.

Alguns famosos já falaram abertamente sobre conviverem com o diabetes, que é considerada uma doença crônica, ou seja, sem cura, mas tratável.

José Loreto

José Loreto Imagem: ANTONIO CAVALCANTE/AGNEWS

Loreto foi diagnosticado com diabetes tipo 1 na adolescência. O ator já explicou que precisou fazer uso de insulina para controlar o seu nível glicêmico, além de manter uma rotina de alimentação saudável alinhada aos exercícios físicos.

Hoje, eu meço minha glicemia em todos os lugares e aplico também, lógico. Não tenho problema nenhum. Não tem que ter vergonha de nada. As pessoas tomam comprimido, as pessoas tomam insulina. Se cuidar abertamente, publicamente, é um jeito legal de conscientizar as pessoas.

José Loreto ao Gshow

Lívian Aragão

Lívian Aragão Imagem: Bruno Laurato

Filha caçula de Renato Aragão tem diabetes tipo 1. Lívian já compartilhou sua rotina com a doença nas redes sociais e disse que não necessita do uso de insulina.

Estou sempre me cuidando e indo ao médico. Está tudo sob controle e vida que segue.

Romário

Romário Imagem: Buda Mendes/Getty Images

O ex-jogador de futebol tem diabetes tipo 2. Romário sofreu com a doença ao ter seus índices glicêmicos elevados e realizou uma controversa cirurgia para controlar a doença —método que não é aprovado pelo Conselho Federal de Medicina. Romário chegou a emagrecer 10 kg após a cirurgia.

Ana Carolina

Ana Carolina Imagem: Divulgação

Cantora tem diabetes tipo 1 desde a adolescência. Ela explicou que se cuida e leva uma marmita especial em suas viagens para shows. Apesar disso, ela afirma levar uma vida normal. "É uma doença que, se você aprende a cuidar e controlar, você leva uma vida normal", declarou ao Gshow.

Temos que lutar para ter uma vida bacana. A gente não é menor que ninguém por isso. É muito fácil de controlar quando se tem atenção e amor por você.

Babu Santana

Babu Santana Imagem: Reprodução/YouTube

Santana descobriu ser diabético durante uma consulta médica em 2020. O ator disse ter ficado "assustado" ao receber o diagnóstico, mas destacou que passou a se cuidar mais, inclusive com a perda de peso.

O susto veio para me alertar que eu preciso cuidar mais de mim.

Milton Nascimento

Milton Nascimento Imagem: Augusto Nascimento/ Reprodução/Instagram @augustoknascimento @miltonbitucanascimento

Nascimento sofre com Parkinson, doença descoberta há dois anos, mas também tem diabetes. O quadro clínico do ícone da música brasileira impôs algumas limitações ao artista, que se aposentou dos palcos, conforme explicou o filho dele, Augusto Nascimento, em entrevista ao Jornal Nacional.

Isso vem trazendo limitações com a idade e com a questão da diabetes. Mas, em paralelo, ele está feliz com a vida e envolvido com todas as homenagens e honrarias que tem recebido.

Paula Toller

Paula Toller Imagem: Divulgação/@paulatoller

Toller fez uma série de mudanças ao descobrir a doença, entre as quais eliminar o açúcar de sua dieta. A cantora admitiu que inicialmente "foi um baque", mas que hoje tem a "sensação de ser mais saudável" por ter redobrado os cuidados com sua saúde, como a prática de exercícios, explicou no programa Encontro.

O exercício faz com que a glicose baixe. As pessoas pensam muito na beleza. Para cantar em um show, tem que ter energia, fôlego, uma aeróbica boa! Ser bonita é consequência.

Sérgio Reis

Sérgio Reis Imagem: Reprodução/Instagram/@serjaooficial

Reis também tem diabetes tipo 2. Ele foi diagnosticado com a doença em 2002, após um problema de saúde. O cantor já declarou em entrevista que buscou não se abalar com a doença e que viu o diagnóstico como uma "nova vida".

Eu tenho esteira em casa, caminho durante 20 a 30 minutos por dia. Quando não uso a esteira, eu caminho na rua.

Diabetes

A doença tem como principal característica o excesso de glicose no sangue —um tipo de açúcar, produzido a partir dos alimentos que as pessoas ingerem, e a principal fonte de energia.

O diabetes pode ter duas causas diferentes: nos pacientes com diabetes tipo 1, o organismo deixa de produzir insulina, o hormônio que leva a glicose para dentro das células, para que o açúcar seja usado como combustível. Já em pacientes com diabetes tipo 2, o organismo não produz quantidade suficiente de insulina ou não consegue empregar o hormônio produzida de forma adequada.

A alimentação tem um papel importante no tratamento da doença. É possível controlar o diabetes apenas com dieta e exercícios no início, mas é importante seguir sempre a orientação médica.