Após morte do avô, Justin Bieber posa ao lado da esposa, Hailey Bieber

Justin Bieber, 31, compartilhou uma selfie ao lado da esposa, Hailey Bieber, 28 após anunciar a morte de seu avô materno, Robert Bruce Dale, aos 80 anos.

O que aconteceu

O cantor posou ao lado da esposa e colocou um emoji de choro na legenda da publicação. Ele ainda incluiu a música Secrets, do artista Julez.

Mais cedo, Justin Bieber anunciou a morte do avô em um longo texto nas redes sociais. "Mal posso esperar para te ver novamente no céu. Até lá, sei que você está assistindo de lá de cima. […] Vou sentir saudade, vai doer, e vou sentar e me permitir lembrar de todos os bons tempos que tivemos juntos".

O artista também postou um vídeo dele criança abraçando o avô. Na legenda, Bieber escreveu: "Te amo, Papa, te amo e vou sentir saudade para sempre".