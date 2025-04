Mariana Ximenes celebra 44 anos com ensaio fotográfico: 'Feita de retalhos'

Mariana Ximenes, 44, celebrou seu aniversário nas redes sociais com um ensaio fotográfico.

O que aconteceu

A atriz publicou uma série de imagens em preto e branco, em diversas poses. "Sou feita de retalhos. Cora Coralina dizia que costurava na alma os pedacinhos coloridos de cada vida que passava pela dela. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas me acrescentam e me fazem ser quem sou."



Esses retalhos me trouxeram até aqui. Mais eu. Mais livre. Mais solta. Assim recebo esse ano que começa hoje pra mim. Adoro ter a permissão para ser muitas, mas amo mais ainda voltar pra minha casa, pro meu corpo, pro meu rosto. Mariana Ximenes



A atriz continuou. "Me despedi do cabelo, das unhas, do figurino e da energia. Agora estou pronta pra escrever o meu próximo capítulo, pra viver minhas próprias histórias! Reverencio quem fui e me abro para o que virá!"

Mariana celebrou a nova idade. "Me desejo feliz aniversário hoje e para mais uma porção de vida que renasce aqui e agora! Obrigada por tantas menagens de carinho e afeto."

Nos comentários, a atriz recebeu mensagens de felicidades. Mariana foi felicitada por famosos e anônimos.