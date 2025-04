Morre Félix Junior, um dos maiores nomes do violão brasileiro, aos 44 anos

Félix Junior, compositor e violonista de sete cordas, um dos maiores nomes do violão brasileiro, morreu neste sábado (26) aos 44 anos.

O que aconteceu

A informação foi divulgada em nota pela Escola Brasileira de Choro, que lamentou a morte do artista. "Um dos maiores nomes do violão brasileiro, cuja sensibilidade e talento deixaram uma marca profunda em nossa música. Félix não foi apenas um extraordinário instrumentista: foi também um amigo querido, uma presença luminosa e um mestre generoso como professor na Escola Brasileira de Choro."

Sua música, sua amizade e seu exemplo permanecerão sempre vivos entre nós. Escola Brasileira de Choro

O músico Hamilton de Holanda, com quem Félix trabalhou, também lamentou sua morte. "Muito triste com a partida repentina do amigo, grande músico, compositor, violão 7 cordas, Félix Junior. Que os anjos te recebam com a grande música eterna do universo."

O perfil oficial de Felix Júnior informou que o velório vai acontecer no domingo (27). "O corpo será velado em Brasília, onde será cremado. As cinzas, encaminhadas para Pirapora/MG onde serão expandidas no Rio São Francisco quando na Missa de 7º dia."

A causa da morte não foi divulgada.