Vinícius e Aline falam sobre projetos pós-BBB 25: 'Tem muito pra acontecer'

Vinícius, 28, e Aline, 32, falaram sobre seu futuro profissional e midiático após o fim do BBB 25 (Globo), que os revelou para o grande público.

O que aconteceu

Os dois afirmaram que, independente de fecharem novos trabalhos juntos ou não, a parceria e lealdade entre ambos segue intacta. "A gente vai continuar caminhando um do lado do outro, seja individualmente, seja em dupla", declarou Vinícius. "A gente sempre falou sobre a nossa lealdade, e é algo que a gente reforça em todas as oportunidades. Queremos trabalhar muito, temos muitos sonhos", concordou Aline.

A policial militar, inclusive, admitiu a possibilidade de se mudar de Salvador (BA), onde vivia antes do BBB, para outra cidade. "Acho que vem novidade aí, hein?", jogou ela no ar.

Vinícius, por sua vez, pensa em voltar para São Paulo assim que terminar de cumprir sua agenda pós-BBB no Rio. "Tem muita coisa legal para acontecer. É nítido o quanto estamos empolgados, obstinados a estudar, a aprender muito."

Segundo o arquiteto, tanto ele como Aline têm encontrado uma importante rede de apoio em outros egressos do reality. "Quando temos tempo de encontrar ex-BBBs que param, trocam ideia, dão um direcionamento, acalmam nosso coração também. Estamos contando com muita gente legal."