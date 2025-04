Vinícius rebate críticas por assumir bissexualidade no BBB 25: 'Nada a ver'

Vinícius, 28, falou sobre a repercussão gerada por ele ter assumido ser bissexual dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O promotor de eventos minimizou as críticas que recebeu de alguns, acusando-o de ter feito o que fez só para evitar a própria eliminação. "Com a exposição que um programa como Big Brother causa, sempre terão pessoas que vão te elevar e falar: 'Nossa, que menino corajoso!' Como terão pessoas que disseram também que eu estava fazendo isso pelo jogo — sendo que não tem nada a ver", analisou ele, em entrevista ao portal A Tarde.

Vinícius admitiu, entretanto, que tinha receio do impacto que essa revelação tão pessoal poderia causar fora da casa. "Foi uma exposição muito grande e, sim, aliado a isso, eu tinha muito receio. Tinha os meus monstros também, os meus medos — mas, graças a Deus, venho de um lugar a que pertenço desde que nasci e hoje não foi diferente", afirmou, referindo-se à recepção calorosa que recebeu dos fãs em um shopping de Salvador.

Ele também criticou aqueles que enxergam com maus olhos sua maneira de amar e exercer sua sexualidade. "A diferença é altamente apontada pelas pessoas. Todo mundo acha que você tem que viver de uma forma, que você tem que conduzir sua forma baseada no que o outro acredita — sendo que o mais importante é cada um tomar conta da sua vida, lavar suas roupas e trabalhar para pagar suas contas no final do mês."