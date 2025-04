Em casa, Guilherme toma café da manhã básico e brinca: 'Ainda tô na Xepa'

Guilherme, 27, já voltou para sua casa em Olinda (PE) após ter encerrado sua participação no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O fisioterapeuta mostrou aos fãs o café da manhã simples que tomou nesta manhã, comendo apenas pão com manteiga e água. "Descobri que não tem nada em casa. Estava uma correria tão grande para a minha esposa aqui fora que ela não conseguiu fazer feira", explicou ele, em vídeo publicado nos stories de seu Instagram.

Guilherme admitiu que o cardápio tão básico o fez sentir-se como se ainda estivesse na Xepa do BBB. "Precisamos fazer feira urgente, porque eu ainda estou me sentindo na Xepa."

Na sequência, ele brincou que sua casa estava ainda pior do que a Xepa. "Olha a situação: as garrafas de águas todas vazias, a geladeira 'ventando' que só, [com apenas] cinco ovos..."