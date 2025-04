Lady Gaga: fã pediu ‘show de graça em Copacabana’ em 2017

Uma semana antes do show de Lady Gaga em Copacabana, a internet resgatou um tweet de uma fã que, em 2017, quando a popstar cancelou seu show no Rock in Rio, já havia pedido 'show de graça' na principal orla do Rio de Janeiro.

Profecia de fã que pediu Lady Gaga em Copacabana, em 2017 Imagem: Reprodução/Redes Sociais

O que aconteceu

A fã, Beatriz Reis, respondeu ao tweet de Gaga cancelando o show em 2017 com sua 'profecia'. Em resposta à publicação de Lady Gaga, Reis comentou: "We love you, mas, quando voltar, faz show de graça em Copacabana".

Em 2017, Gaga cancelou sua passagem pelo Rock in Rio devido a dores fortes. A cantora americana cancelou sua participação na véspera do show por causa de sua fibromialgia - na época, o grupo Maroon 5 foi anunciado para substituir Gaga.

"Essa aqui manifestou tão forte que deviam dar um VIP para ela". Nas redes, os internautas estão chocados com o tweet de Beatriz, comentando coisas como "O que você mais quer que aconteça, gata? Fala para gente" e "Oiii, pede para o universo para eu passar em um concurso esse ano, por favor?".

Lady Gaga fará show em Copacabana no próximo sábado (3). Parte do projeto Todo Mundo no Rio, o show de Lady Gaga acontece no sábado, completamente de graça, na orla de Copacabana.