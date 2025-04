Carolina Dieckmann debocha e diz que RedeTV não tinha dinheiro para pagá-la

Carolina Dieckmann, 46, relembrou processo movido contra o extinto programa Pânico, e destacou que na ocasião a RedeTV!, responsável pela atração, não tinha dinheiro para pagar o valor de sua indenização.

O que aconteceu

Dieckmann afirmou que o processo movido contra o Pânico não foi por dinheiro, mas porque o programa levou pessoas para a frente de sua casa para xingá-la, além de ter invadido sua privacidade. "Não foi pelo dinheiro, eu doei imediatamente [o valor]. Eles botaram um carvalhão na porta da minha casa. Eles me xingavam de puta na porta da minha casa", iniciou em entrevista ao videocast Conversa vai, Conversa vem.

Atriz relembrou ocasião em que seus vizinhos precisaram acionar a polícia. "Eu estava no dentista, os meus vizinhos chamaram a polícia, quando cheguei lá eles nem mais estavam, tinham sido algemados, e aí falei: 'preciso fazer alguma coisa'. Enquanto estou entrando numa festa e a pessoa quer me vestir uma sandália, beleza... Agora quando chega na porta da minha casa e coloca 50, 60 pessoas para me xingar, vai para um lugar diferente. Isso é minha casa. Não quero isso na porta da minha casa".

Ela recordou que foi atacada por processar o Pânico. "Processei e também fui muita atacada porque na época o Pânico era muito popular. Eu não achava [o programa] engraçado e continuo não achando, mas na época era 'que chata, por que você vai fazer isso?'".

Após ganhar a ação, Dieckmann debochou que a emissora não tinha como pagá-la. "E, aí, sei lá, ganhei o dinheiro [do processo], a RedeTV! não tinha o dinheiro para me pagar e aí deu uns televisões que converteu [em dinheiro] e foi para doação. [O processo] não tem nada a ver com o dinheiro".

Relembre o caso

Carolina Dieckmann processou o Pânico após o programa tentar força-la a participar do quadro "Sandálias da Humildade". Na ação, a atriz destacou que teve sua privacidade violada ao ser perseguidas pelos personagens Repórter Vesgo (Rodrigo Scarpa) e Silvio Santos (Wellington Muniz, o Ceará). Em agosto de 2005, os dois foram até o condomínio onde ela morava com guindaste e megafone para chamar a atenção da famosa.

RedeTV! se defendeu e alegou que o programa não teve a intenção de violar a privacidade da atriz. Emissora também alegou que tinha o dever constitucional de informar e quis acusar Dieckmann de tentar censurar o canal.

Justiça do Rio de Janeiro rejeitou argumento da RedeTV!. A Justiça entendeu que o Pânico não era um programa jornalístico, mas de humor, logo não se aplica a justificativa de liberdade de imprensa porque "o direito de informar não se aplica ao caso". Ainda, o tribunal ressaltou que o programa ultrapassou os limites do humor porque a atriz "não tem a obrigação" de atender a demanda do programa na época, que era calçar a "sandália da humildade".

Em 2006, o Tribunal de Justiça do Rio estipulou pagamento de indenização no valor de R$ 35 mil por danos morais.