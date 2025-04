De Britney a Padre Fábio de Melo: febre dos bebês reborn chega aos famosos

A moda de "adotar" bebês reborn, bonecos hiper-realistas que se parecem com bebês e crianças de verdade, chegou aos famosos.

Os bonecos viralizaram nas redes sociais, com seus donos postando vídeos cuidando deles como se fossem reais. Nos conteúdos, as "mães" simulam conversas com os "filhos", trocam fraldas, dão banho, levam pra passear e dispensam outros cuidados comuns à maternidade.

Chico Barney, colunista de Splash, chegou até a fazer um documentário sobre a nova mania nacional. O tema é "Bebês Reborn não choram".

Famosos que "adotaram" bebês reborn

Britney Spears foi flagrada recentemente com sua boneca durante viagem ao México. A atriz já teve outras bonecas ao longo dos anos, inclusive já compartilhou em suas redes sociais.

Ela com o bebê reborn https://t.co/HQmNaRWnnU -- Gil Souza (@o_giil) April 13, 2025

Já o Padre Fábio de Melo adotou uma "bebê" com Síndrome de Down em viagem aos Estados Unidos. Ele mostrou o "processo de adoção" nas redes sociais, contando que se divertiu e fez até um visto americano para a neném.

Já está pronto o visto dela, já pode viajar para o Brasil, mesmo a mãe tentando impedir. Ela tem visto americano e tem até visto para entrar no Brasil, mas é americana.

O padre explicou que a adoção foi em homenagem à sua mãe, Ana Maria de Melo, que morreu em 2021. Ele sempre presenteava a mãe com bonecas. Bebê seria uma forma de manter o gesto.

Em 2024, Nicole Bahls adotou duas bonecas, apelidadas de Maria Maria e Rainha Matos, para treinar para quando tiver filhos de verdade. Uma das bonecas, inclusive, tem um formato inusitado: de porco.

Nicole Bahls adotou Maria Maria e Rainha Matos, que é uma porquinha Imagem: Reprodução - Instagram

Nicole explicou nas redes sociais que a escolha dos traços animais aconteceu após uma conversa com a influenciadora Rainha Matos. "Estava falando com a Rainha que iam chegar os cabritinhos, as porquinhas, as vaquinhas. Perguntei qual bichinho ela gostaria de ser. Ela falou que seria uma porquinha."

Encontro com 'famílias reborn'

Ter um bebê reborn está tão em alta que Chico Barney, colunista de Splash, foi a um encontro "mamães e papais reborn". A reunião rendeu um vídeo de 33 minutos que já passou de 100 mil visualizações.

Chico diz que, apesar do estranhamento inicial que os "simpáticos bebês" chegam a causar, seja pelo hiper-realismo ou pelos vídeos em que as mães fingem que estão cuidando de crianças reais, é um hobby como qualquer outro. "Assim como todos nós, aquelas mulheres estão apenas buscando maneiras de ocupar a mente enquanto aguardamos a chegada do momento de nosso oblívio".

Quis conhecer melhor essas excelsas figuras depois de entrevistar uma das pontas de lança do movimento, a popular Nane Reborns. Seus vídeos no TikTok viralizam constantemente. Em um deles, narrou que havia sido chamada de maluca por estar com seu filho de vinil passeando no shopping. Foi por causa dessa história que fiz o documentário. Queria entender se realmente era loucura ou apenas um pleno exercício de normalidade. Agora a cultura em torno dos bebês reborn tem me deixado fascinado.

Chico Barney, colunista de Splash

O vídeo, intitulado "Bebes reborn não choram", estreou dia 15 de abril. Até hoje, estava com 107 mil visualizações.

