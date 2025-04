Preta Gil canta 'Drão' com Gilberto Gil em show em São Paulo

A cantora e apresentadora Preta Gil fez uma participação especial no show de seu pai, Gilberto Gil, neste sábado (24), em São Paulo. A artista apareceu para cantar a música "Drão".

O que aconteceu

Preta Gil entrou no palco para cantar com seu pai, que chorou muito. Ao lado de Gilberto Gil, a cantora cantou junto com seu pai a faixa lançada em 2012 - Preta acaba de receber alta hospitalar no dia 15 deste mês.

Preta entrou e saiu do palco amparada por duas mulheres: sua irmã Nara Gil e a nora de Gil, Mariá Pinkusfeld, que são backing vocals. A cantora e apresentadora fez uma participação especial no show de seu pai e mandou beijo para seus irmãos na banda.

A faixa "Drão" foi feita para a mãe de Preta, Sandra Gadelha. A música, que se tornou um clássico da discografia do artista, foi composta depois da separação de Gilberto Gil e Sandrão, apelido de sua ex-esposa.

O show tem participações especiais da família Gil inteira. Além dos irmãos de Preta na banda, Nara Gil e a nora do Gil são backing vocals do cantor.

Além de Preta, Nando Reis cantou "O Luar". No show de Gilberto Gil, deste sábado (24), o cantor Nando Reis também fez uma participação especial, cantando o clássico "O Luar" junto ao artista.