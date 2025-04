Thais Carla rebate críticas após perder 30 kg: 'Não precisava, mas quis'

Thais Carla, 33, sobre o processo de emagrecimento que a fez perder 30 kg, em entrevista à Marie Claire.

O que aconteceu

A dançarina contou que optou pelo processo para ter uma vida melhor. "Eu tenho uma família que me aceita como sou. Não precisava mudar, mas quis. Quis ter uma vida diferente, brincar com minhas filhas, voltar a dançar."

A influenciadora está sendo acompanhada por uma equipe nutricional e falou como tem sido o desafio da reeducação alimentar. "Está sendo um grande desafio, mas também muito prazeroso. Cada dia você percebe mudanças. Às vezes descobre um músculo novo, começa a se reconhecer diferente."

A comida agora tem outro significado. Eu olho e penso: 'Isso aqui não tá legal, vou comer algo mais colorido'. Isso que estou vivendo agora não é uma obrigação, é um estilo de vida que escolhi para mim. Thais Carla

Sobre as críticas, Thais disse que não se abala e a mudança de vida foi por conta própria. "Quando você não se conhece, deixa as opiniões dos outros te afetarem. Mas eu me conheço muito bem, então essas opiniões não me abalam. Claro, como mulher, a gente sofre muita pressão estética. Mas reforço isso com minhas filhas: 'Você sabe quem você é, não deixe ninguém tirar sua autonomia'"