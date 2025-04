Marido de Leandro Karnal responde se diferença de idade entre eles incomoda

Vitor Fadul, 29, marido de Leandro Karnal, 61, contou como se sente sendo 33 anos mais novo que o historiador e filósofo.

Fadul disse que muitas pessoas estranham o seu casamento e que no início também ficou surpreso. "No livro 'O Profeta', do Khalil Gibran, quando fala sobre o amor, ele diz 'se ele te chamar, aí, você o segue, deixa que ele vai te apropriando e te conduzindo ao amor. Eu acho essa poética muito bonita, porque eu encontrei o amor em uma pessoa a qual eu nunca imaginei encontrar, seja de tipo, gênero ou forma", disse em entrevista ao Cérebro Pod.

Eu nunca imaginei que eu amaria um homem, e ainda mais tão mais velho do que eu. O Leandro tem 33 anos a mais. Temos um Jesus Cristo entre nós. Vitor Fadul

Aos 25 anos, Fadul foi diagnosticado com autismo e ele disse que isso salvou o seu casamento com Karnal. "Não conseguia entender, as pessoas também não, virava uma grande bola de neve."