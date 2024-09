'Airbnb dos barcos' aluga lanchas, iates e pesqueiros a partir de R$ 159

Uma nova plataforma que se apresenta como o "Airbnb dos barcos" agora oferece aluguéis de escunas, pesqueiros, botes, catamarãs, iates, veleiros, lanchas e outros tipos de embarcações para quem quer curtir o litoral do Brasil a preços mais acessíveis — há diárias que saem a partir de R$ 159, dependendo do tamanho do barco e do serviço oferecido.

A frota disponível através do site BnBoats possui atualmente pouco mais de 400 barcos, mas a perspectiva é de que este número cresça à medida que novos proprietários cadastrem suas embarcações na plataforma.

Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo já contam com o serviço.

Assim como acontece no Airbnb, o usuário negocia o aluguel diretamente com o proprietário. A maioria das taxas já incluem o serviço do marinheiro que leva o viajante para o passeio — mesmo em casos de pesqueiros. O número de horas inclusas em cada diária varia, de acordo com o gosto do proprietário.

"O cadastro na plataforma é simples e oferece aos donos controle sobre os barcos, com por exemplo e agendamentos, manutenções, rotas de pequenas ou longas distâncias e horários", explica Marcos Sutherland Möller, sócio da BnBoats.

Por exemplo, oito horas de passeio de escuna para até três pessoas em São Sebastião (SP) sai por a partir de R$ 159,71, em cotação desta terça (3). Já cinco horas em um veleiro de 30 pés em para até seis pessoas em Porto Alegre (RS) custa R$ 784,53, enquanto uma voltinha de oito horas em uma lancha de 60 pés para 16 pessoas sai por a partir de R$ 23.596,76.

No entanto, os convidados podem desfrutar de duas suítes, três cabines, dois banheiros, sala de estar, sala de tevê, sala de jantar equipada, churrasqueira e bar completo enquanto navegam — daí o preço salgado.

Segundo a própria BnBoats, é possível contratar o aluguel por hora, por períodos (manhã, tarde, noite ou pernoite) ou por dia, a combinar com o proprietário através da plataforma.

Alguns roteiros são sugeridos através do site, mas também é possível fazer o aluguel não só para passeio, mas para jantares, festas, eventos, viagens e até observação de baleias, entre outras atividades — o que pode encarecer o pacote, é claro.

Os pagamentos são feitos através do site, o que ofereceria mais segurança para o viajante, garante a empresa.

Entre algumas das cidades turísticas que já são atendidas pela própria BnBoats estão Angra dos Reis, Búzios, e Paraty, no Rio; São Sebastião, Ilhabela e Guarujá, em São Paulo; Florianópolis e Balneário Camboriú, em Santa Catarina e a badalada Praia dos Carneiros, em Pernambuco.

Para mais informações, acesse bnboats.com.