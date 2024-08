Sem risadinha! Léo ignora vídeo de Lia e cria discussão; assista

Imagine a cena: você mostra um vídeo engraçado para uma pessoa e ela não solta nem uma risadinha. Com o casal Lia (Flávia Alessandra) e Léo (Otaviano Costa), a situação foi ainda pior. Quando Lia mostrou um vídeo para Léo, ele não esboçou nenhum sorriso. Depois de assistir ao mesmo vídeo no celular, porém, Léo caiu na gargalhada.

O vídeo era de um cachorro de chapéu dançando forró. "Quando eu segurava o celular, você não ria, mas quando você estava sozinho segurando o celular, aí você ria. O seu problema é comigo", reclama Lia.

Ninguém merece ser ignorado depois de compartilhar um vídeo engraçado...Como diz Lia, "tu te tornas eternamente responsável por aquilo que compartilhas". Será que dessa vez a relação de Lia e Léo vai ficar abalada?

Confira tudo isso no episódio de "Lia & Léo", série que é disponibilizada nas redes sociais do UOL todas as quartas-feiras às 12h30.