Kylie Jenner chama a atenção ao surgir em fotos sem preenchimento labial

Kylie Jenner, 27, compartilhou nesta madrugada registros de sua nova aparência, após ter removido parte de seus preenchimentos nos lábios.

O que aconteceu

A socialite abriu um álbum no Instagram com fotos de diversos momentos - e, em algumas delas, aparece com os lábios mais finos. "Arquivos perdidos", escreveu ela na legenda do post, que já soma quase 2,5 milhões de likes.

Nos comentários da publicação, não faltaram elogios à moça. "A mais bonita que já vi", derreteu-se uma seguidora. "Adorando essa sua fase mais natural", declarou outra. "Como você está linda, princesa", concordou um terceiro.

Kylie fez implantes labiais ainda na adolescência, após sofrer bullying por ter lábios finos quando criança. Em 2018, ele removeu parte dos preenchimentos, mas os aplicou novamente no ano passado.

Imagem: Reprodução/Instagram

Imagem: Reprodução/Instagram