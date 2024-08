Tom Zé recebe alta após 5 dias internado em São Paulo

Tom Zé, 88, recebeu alta hoje, após cinco dias internado no Hospital da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.

O que aconteceu

O músico segue com o tratamento em casa. "Tá fazendo agora o tratamento de recuperação em casa. Tudo em ordem", disse Neusa Martins, esposa e empresária do artista, a Splash.

Ele estava com sintomas gripais e, devido à idade, precisou ficar internado. A previsão era que tivesse alta na terça-feira (27), mas a liberação do hospital veio hoje.

Tom Zé é um dos principais nomes do movimento tropicalista no Brasil. Com uma carreira que atravessa décadas, ele é considerado uma das figuras mais originais da história da música popular brasileira.

*Com informações da Agência Estado