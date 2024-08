Traição no set: quem é a brasileira envolvida em separação internacional

A atriz brasileira Melina Alves, 40, ganhou destaque nas redes sociais após ter sido acusada pelo marido de ter mantido um caso com o ator norte-americano Joey Lawrence, 48 durante as filmagens de um filme natalino em Los Angeles, nos EUA, levando ao divórcio dos dois casais.

O que aconteceu

Melina foi acusada de infidelidade durante gravações. Ela teria mantido um relacionamento com Lawrence durante as filmagens de "Socked in for Christmas", sem previsão para lançamento no Brasil. O ator é conhecido por seu trabalho na série "Blossom", sucesso dos anos 1990. As informações são do TMZ.

A notícia da separação foi dada pelo marido de Melina, Edward Rider, que entrou com o pedido de divórcio logo após descobrir o caso em março de 2024. Samantha Cope, esposa de Lawrence, também pediu o divórcio.

Fontes próximas ao casal relataram que o relacionamento já enfrentava dificuldades antes das alegações de infidelidade, mas o caso com Melina agravou a situação. Melina e Joey não se pronunciaram oficialmente, informou o jornal britânico Daily Mail. Segundo o site IMDb, uma base de dados de filmes na internet, seu status marital é "em fase de divórcio".

Apesar da grande repercussão nas redes sociais e da atenção da mídia, tanto Melina quanto Joey Lawrence permaneceram em silêncio sobre o escândalo. A assessoria dos dois também não respondeu às tentativas de contato para comentar o caso

Melina Alves é uma atriz e produtora brasileira radicada em Los Angeles, nos EUA. Ela construiu carreira no audiovisual, com participações em filmes como "Para Sempre", a minissérie "Secret Crush", e o longa-metragem para a TV "From the Beginning"

Melina anteriormente trabalhou como comissária de bordo e é fluente em inglês e espanhol, o que facilitou sua adaptação nos Estados Unidos. Em suas redes sociais, Melina compartilha frequentemente bastidores de seus trabalhos e momentos pessoais, atraindo a atenção de mais de 16 mil seguidores somente no Instagram.

Em abril, a atriz compartilhou uma imagem em que aparece ao lado de Joey Lawrence durante uma das gravações do filme natalino. "Sinto falta de você todos os dias", escreveu no post.