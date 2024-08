Festival anuncia line-up do Highway Stage, palco do espaço icônico Rota 85

O espaço Rota 85 está de volta na edição que celebra os 40 anos do Rock in Rio. O lugar, que exibe elementos icônicos do festival, como o tênis com lama, conta com o Highway Stage, palco que terá programação formada por seis atrações.

O que vai acontecer

As bandas vão se dividir nos dois fins de semana na Cidade do Rock. Nos dias 13, 14 e 15, Black Jack, Canto Cego e The Lokomotiv farão apresentações no espaço. Já nos dias 19, 20, 21 e 22 de setembro, o público vai curtir as performances de Fuze, Roda de Blues e Gui Schwab.

Este é um espaço bastante especial para nós na Cidade do Rock. É um verdadeiro museu que apresenta elementos icônicos de 1985, quando o Rock in Rio nasceu. O gigante tênis enlameado é uma das representações mais autênticas e memoráveis daquela época. Roberto Medina, presidente da Rock World

Quem são as atrações

Black Jack. Banda de classic rock que mistura músicas autorais com grandes sucessos do gênero.

Canto Cego: Grupo com mais de 10 anos de carreira que faz combinação de rock e poesia.

The Lokomotiv: Faz uma fusão de rock e pop, com uma setlist que homenageia ícones como Beatles e Michael Jackson.

Fuze: Banda conhecida por seus hits autorais e pelo remix de "Tão Bom", em parceria com Brunetta.

Roda de Blues: Diretamente de Miguel Pereira (RJ), apresentará repertório que mistura clássicos do rock e do blues.

Gui Schwab: Arista solo que incorpora arranjos de viola caipira, gaita e violão em suas canções que combinam pop e folk.

Rock in Rio 2024

Quando: dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, a partir das 14h

Onde: Cidade do Rock

Quanto: R$ 397,50 (meia), R$ 675,75 (benefício Itaú 15%) e R$ 795 (inteira)

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site da Ticketmaster.