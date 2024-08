Pedro Cardoso sobre Silvio Santos e Delfim Netto: 'Abusadores do Brasil'

O ator Pedro Cardoso, 61, opinou sobre as mortes de Silvio Santos e Delfim Netto. A publicação estava entre os assuntos mais comentados do X na manhã de hoje (20).

O que aconteceu

Pedro Cardoso disse que as "atuações públicas" de Silvio e Delfim foram "degradantes". "Os dois serviram a ditadura militar torturadora de 61, 64, 68. A ditadura que assassinou pessoas que a ela se opunham, como todas as ditaduras o fazem", escreveu em publicação no Instagram.

O ator criticou a suposta hipocrisia das celebridades que lamentaram as mortes. "Quando a morte parece redimir automaticamente abusadores do Brasil, tais esses dois funcionários da ditadura recente, e um bando de 'celebridades' - alguns que ontem se diziam lutar pela democracia quando do ataque bolsonarista - vem enaltecê-los as proezas, sinto-me ofendido".

Silvio e Delfim foram empregados da ditadura militar. Enriqueceram porque serviram a ela; e jamais por conta de possuírem dotes intelectuais excepcionais. Talvez os tivessem, mas o que os fez ricos e poderosos não foram suas qualidades, mas os seus defeitos, suas fraquezas éticas! Pedro Cardoso

Pedro aproveitou para criticar também Elon Musk, dono do X. "Elon, outro soldado do autoritarismo, revoltadinho com a soberania brasileira do STF, faz teatro de que se vai. Já iria tarde, se fosse".