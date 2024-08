Márcio Guerra: Estrela da Casa precisa focar na música, e não em BBB e Fama

Com altos e baixos, o Estrela da Casa conclui sua primeira semana de exibição bem, mas sem um perfil definido.

O novo reality musical da Globo tem bons acertos, mas falha ao não focar na música, diz o especialista Márcio Guerra. "Estou gostando, mas ainda tem essa confusão entre Big Brother e Fama. As pessoas não conseguiram definir ainda a que programa estão assistindo", disse.

A falta de foco nas canções acaba confundindo o público, defende o profissional.

Reality mostra bastidores da música

Apesar da falta de definição sobre seu perfil, o programa tem alguns pontos altos, como a exposição de bastidores do mundo da música.

Com pouco tempo para ensaiar letras inéditas e muita coisa para memorizar, é natural que alguns cantores desafinem e façam arranjos de forma errada nas apresentações, diz Márcio. "Com o tempo, isso vai ser ser ajustado. Mas isso é o legal de um reality de voz: poder ver como a música surgiu".

Outro ponto curioso é a forma como alguns participantes "mudam" em cima do palco. Lucca, por exemplo, se mostrou inseguro nos ensaios, mas brilhou na apresentação, diz o especialista. "Ele se transformou", disse. "Muita gente sabe cantar, mas não sabe segurar um microfone. Só num reality você percebe essas coisas".

O especialista ainda define quais participantes se destacam pela voz e rendimento: Unna X, Gael e Rodrigo. "Surpreendeu".

Assista à íntegra do Central Splash:

