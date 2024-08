5ª mansão, cachê de R$ 200 mil: de onde vem a fortuna de MC Daniel?

MC Daniel anunciou na última segunda-feira (19) que sua namorada, Lorena Maria, está grávida do primeiro filho do casal.

A fortuna do funkeiro

O funkeiro, conhecido como "Falcão do Funk", é dono de cinco mansões. Em março, no seu Instagram, ele anunciou a compra do quinto imóvel, no Rio de Janeiro.

Recentemente, o funkeiro disse que o cachê do show dele dobrou após uma reportagem ao Fantástico (Globo). "Espetáculo estava R$ 100 mil, depois da matéria no Fantástico com o anúncio do show novo, por merecimento, R$ 200 mil o cachê do homem."

Com 19,5 milhões de seguidores, MC Daniel também tem um bom faturamento com publicidades. O cantor apresenta um grande engajamento e exibe o luxo com que vive.

MC Daniel já contou ter, pelo menos, quatro carros. O funkeiro é dono de duas Land Rover, um Porsche e uma BMW.

O cantor também ostenta joias de ouro. Na última semana, ele revelou o valor de três anéis que usava. "Esse aqui é R$ 56 mil. Esse é R$ 48 mil (em homenagem a Kevin) e esse é R$ 38 mil",

O funkeiro também já mostrou outras joias. Entre as peças que ele já revelou, tem uma com um falcão, outra escrita "favela venceu" e uma em que homenageia os amigos. A última é avaliada em R$ 1 milhão.