Médico detalha últimos momentos de Silvio Santos e faz revelação

O médico geriatra Victor Dornelas, que fez parte da equipe que cuidou de Silvio Santos até os últimos momentos, publicou um texto para homenagear o apresentador, que morreu no último sábado (17), aos 93 anos.

O que aconteceu

Em suas redes sociais, o médico publicou um depoimento agradecendo à família Abravanel pela confiança e revelando um conselho inesperado que recebeu do apresentador. "Eu jamais vou me esquecer do nosso longo bate-papo na noite do dia 19 de julho, quando você me perguntou o motivo de eu não ser casado. Sem graça, respondi que eu era casado com meus pacientes."

Ganhei uma lendária risada com a reposta e de bônus, outra lição: 'Conheço poucas pessoas que trabalharam mais do que eu, mas a família é muito importante Dr. Victor, não se esqueça' Victor Dornelas

O médico ainda falou como foram as últimas semanas ao lado do apresentador: "Cuidar de você foi o maior desafio e o maior privilégio que eu já tive. As últimas semanas foram tão intensas que a sensação foi de que duraram muito mais tempo."

Foi tão bonito ver o privilégio no rosto de cada um dos envolvidos na rede de cuidado que montamos. Mais bonito do que isso, foi ver o amor e a fé da sua família. Inabalável, intensa e verdadeira. Um amor que acolheu e nos permitiu praticar uma medicina honesta e humana, preservando a sua biografia Victor Dornelas.

Silvio Santos morreu em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1) após pouco mais de duas semanas internado no hospital Albert Einstein