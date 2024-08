K-pop: JTBC pede desculpas a Suga, do BTS, após fake sobre acidente

Esta é apenas uma parte da newsletter Universo K-Pop. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por email toda segunda.

Nas duas últimas semanas o "acidente" com Min Yoongi, o Suga de BTS, tomou conta das redes sociais e da mídia sul-coreana de uma forma bastante sensacionalista. Isso gerou uma série de alertas sobre fake news, responsabilidade jornalística e disputa entre fãs em espaços online.

O rapper dirigiu por alguns metros com seu patinete elétrico. Como havia bebido antes, ele perdeu o controle do veículo e caiu. Como a área onde mora tem muitos polícias, o caso virou "de polícia", com a perda da carteira e multa. Depois do ocorrido, a Big Hit, empresa de Suga, soltou uma nota pedindo desculpas pelo acidente, contando brevemente o que tinha acontecido.

Daí para frente, o que tivemos foi um circo dos horrores, com muitas desinformações, mentiras graves espalhadas em uma velocidade assustadora. Um dos maiores veículos de comunicação da Coreia do Sul, a JTBC, divulgou em rede nacional um vídeo falso de Yoongi dirigindo.

No vídeo, a pessoa corria em uma via expressa, e o rapper foi tachado de mentiroso e bombardeado de pedidos para "sair do BTS". Dias depois, outro veículo de notícias sul-coreano, a Chosun, divulgou o vídeo verdadeiro dele dirigindo e caindo, numa velocidade muito menor e condizente com o que o comunicado da empresa havia reportado.

A JTBC Newsroom se retratou ao vivo pelo erro. A empresa, porém, será investigada pela Comissão de Comunicação Sul-coreana por disseminar uma desinformação grave. Splash conta com detalhes toda essa confusão aqui.

Hub de desinformação

Sites, fóruns e contas em redes sociais, como Pannchoa e Koreaboo, são amplamente conhecidas por disseminarem desinformação em prol de cluster, o famoso caça likes. Sem fontes concretas, surfam no assunto do momento e dão início a uma série de "correntes de hate".

O ciclo é sempre o mesmo: fake news é divulgada, as pessoas comentam indignadas, o tópico ganha tração e, dependendo dos sujeitos em questão, furam a bolha, como foi o caso de Yoongi. É uma rede de mentiras com muita audiência.

O X da questão

X (antigo Twitter) é figura central na disseminação de notícias desencontradas. A rede social é rápida e conhecida pela velocidade da informação, para o bem ou para o mal, principalmente no k-pop.

A chance de viralizar e atingir os trends é gigantesca. Fandoms dominam por lá, sabem como colocar os assuntos em evidência e se organizam para isso. Elon Musk, dono da empresa, não parece nada preocupado em prezar pela verdade. A plataforma se torna bastante atraente para essas grandes contas de "fofoca".