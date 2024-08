Samara Felippo fala da ausência de ex na festa de filha, mas se corrige

Samara Felippo compartilhou, no Instagram, registros da festa de 15 anos da filha Alícia. Em um dos vídeos, ela ironizava a suposta ausência do pai da garota, Leandrinho, e ainda escreveu que ele não teria pago nada da celebração: "Esperando o genitor chegar na festa que você pagou sozinha". No entanto, ela se retratou.

O que aconteceu

O registro viralizou nas redes sociais e rendeu críticas.

Hoje (18), Samara Felippo voltou ao Instagram e esclareceu o que aconteceu. "Repostei um story que uma amiga fez na zoação de tudo que acontece, que falo aqui, não fui eu quem escrevi no story. O pai das meninas foi [na festa], a festa foi linda, a família dele foi, a minha foi e tá tudo certo… Vão cuidar da vida de vocês", escreveu.

A atriz ainda disse que recebeu diversas críticas de mulheres que falam que as filhas foram morar com o pai nos Estados Unidos. "As minhas filhas nunca foram morar com o pai. A minha mais velha tentou essa experiência no final do ano passado e não ficou nem três meses lá, e a culpa não é de ninguém a não ser escolhas", explicou.