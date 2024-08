Homenagem a Silvio Santos, beijo no palco... veja o que rolou no Farraial

Calor de 30 graus, copos na mão e sertanejo e pop no palco. Em dia em que o Brasil perdeu um dos seus maiores ícones, o Farraial criou um buraco de animação e agito para as 38 mil pessoas que foram à Arena Anhembi no sábado (17). Mas, é claro, a despedida a Senor Abravanel acabou sendo tópico em meio às apresentações do festival, que abriu os portões por volta das 12h.

O que aconteceu?

Leonardo abriu a programação do Farraial e quebrou o protocolo com uma bonita homenagem ao dono do SBT. Momentos antes de cantar "Não Aprendi Dizer Adeus", um de seus maiores hits da década de 1990, gravada com o irmão Leandro, ele fez um discurso.

Você já fez muito a alegria aí do Brasil. Como tenho 40 anos de carreira, eu o conheci muito bem... Que Deus o receba de braços abertos. Ele mudou a comunicação do nosso país. Leonardo

O público, em resposta, aplaudiu e cantou em coro com o sertanejo. A setlist, mesmo com apenas uma hora de duração, conseguiu passar pelos maiores hits da carreira — tudo isso regado, é claro, com um bom drink.

Leonardo durante show na tarde de sábado, no Farraial, em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Assista ao momento da homenagem de Leonardo a Silvio Santos

Em outro momento, Leonardo também falou sobre o fato de estar muito quente na capital paulista e que "foi difícil evitar um gole antes do show". "Eu tento segurar para de noite, mas hoje não deu", afirmou entre risadas, minutos antes de um produtor lhe trazer um copo. "Isso aqui é groselha, pessoal (risos)."

Maiara & Maraisa, que vieram na sequência, até demonstraram animação com o público, mas seguiram um show protocolar. Mesmo em dia de Silvio Santos, a homenagem das irmãs foi para Marília Mendonça, grande referência e parceira musical, que morreu em 2021.

"Vamos manter nossa tradição e repetir aquele momento que sempre fazemos: acho que é nossa forma de agradecer e enaltecer ela ainda mais, Marília Mendonça", anunciou Maiara. Logo depois ela emendou com a cantoria de "Como Faz Com Ela", acompanhada da plateia.

Maiara & Maraisa se apresentam no Farraial, em São Paulo, na tarde de sábado (17), em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Logo após a dupla de "Medo Bobo" e "10%", Vitor Fernandes e Gustavo Mioto deram continuidade à programação sem surpresas. Enquanto o primeiro apostou no embalo do piseiro, Mioto comandou a plateia destilando hit após hit.

O show de Vitor Fernandes no Farraial, no sábado (17), em São Paulo Imagem: Rafaels Strabelli/Divulgação

Antes de subir ao palco, o namorado de Ana Castela falou sobre Silvio Santos e a cantora no camarim. De forma direta, ele elogiou o dono do SBT como o "maior comunicador da história", mas foi a resposta sobre Castela que chamou a atenção.

Gustavo Mioto durante show no festival Farraial 2024, em São Paulo Imagem: Araujo/AgNews

Esta semana, a artista de "Pipoco" comentou que ela e Mioto brincam sobre a possibilidade de terem filhos e até os nomes já estão sendo pauta. "Ainda vai um tempo até acontecer", disse o cantor. "A gente tá junto e isso acaba sendo uma brincadeira, mais algo de casal, não é para agora."

Beijo romântico

Para coroar o começo da noite e o pôr do sol que tomou o Anhembi, Simone Mendes embalou a plateia após o show de Mioto. Faixas como "Erro Gostoso" e "Daqui Pra Sempre" - esta cantada duas vezes - garantiram o melhor show da noite.

A cantora Simone Mendes faz show na noite de sábado (17), no Farraial, em São Paulo Imagem: Leo Franco/AgNews

Como sempre, Simone parecia se sentir em casa. Em um dos momentos, até a vassoura pegou para ajudar a varrer o palco repleto de papel picado.

Simone Mendes beija o marido, Kaká Diniz, nos bastidores do Farraial, festival de música sertaneja, no sábado (17), em São Paulo Imagem: Araujo/AgNews

Em outro momento, recebeu o marido, Kaká Diniz, para um momento fofo: pediu um beijo e um abraço forte. Os dois ficaram abraçados por alguns segundos, deixando a plateia derretida. "Mais uns dias e é aniversário dele. Te amo!", disse, engatando mais um momento animado com o remix de "Cavalinho".

Forró e pedido de casamento

A noite ainda contou com as performances de Nattan, Zé Neto & Cristiano e o DJ Pedro Sampaio. O primeiro fez um show com o repertório padrão, trazendo um medley de funk para agitar o público.

Nattan faz show no sábado (17) no festival Farraiá, em São Paulo Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Mas foi depois, com Zé Neto & Cristiano, que os fãs cantaram mesmo junto. No repertório da dupla, com "Largado às Traças" e "Seu Polícia", o destaque mesmo foi a recordação de "Notificação Preferida". "Quero cantar essa para ver quem lembra", provocou Cristiano.

Veja trechos do show de Zé Neto & Cristiano no Farraial

Ainda durante o show da dupla, houve um pedido de casamento praticamente ao vivo. Zé Neto decidiu conferir uma das placas dos fãs e foi surpreendido. "Quer casar comigo, Ana?", leu ele. "Opa, não comigo, com seu amor aí! Você aceita?".

Pedro Sampaio levou dançarinas para o palco do Farraial, no sábado (17), em São Paulo Imagem: Araujo/AgNews

Para fechar a noite, o público de 38 mil pessoas caiu na dança com Pedro Sampaio. Ele apresentou uma setlist já conhecida, com os hits "Atenção", "Galopa" e "Cavalinho".