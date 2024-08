Yas: Graciele Lacerda alega prejuízo alto demais com fofoca banal

Leão Lobo e Yas Fiorelo comentaram a suposta vitória de Amabylle Eiroa, 28, no processo movido contra ela por Graciele Lacerda, 43. A jornalista pedia na Justiça uma indenização da arquiteta, que teria lhe causado um prejuízo de R$ 600 mil ao acusá-la, veladamente, de criar um perfil fake para difamá-la.

Yas considera absurdo que Graciele tenha sofrido tamanho prejuízo com uma fofoca tão banal. "Posso estar sendo leviana, mas ela alega um prejuízo grande demais com essa história do perfil fake. E tudo isso por uma fofoca de página de Instagram, de que o Brasil inteiro já sabe! Somente nós estamos comentando [ainda]. Que prejuízo todo foi esse?", questionou a apresentadora, no Splash Show.

Leão Lobo, por sua vez, não entende como Graciele pode se sentir prejudicada se seu nome nunca foi mencionado diretamente por Amabylle. "É estranho, porque em nenhum momento a Amabily cita a Graciele [como dona do perfil fake] - diz apenas que é uma pessoa de seu convívio, mas não dá o nome. Não entendo como o processo pode ser movido se não há menção ao nome."

O jornalista observou que as confusões da família de Zezé di Camargo, 61, seguem rendendo uma verdadeira telenovela - e das mais longevas. "Essa novela dos Camargo nunca termina! É impressionante como sempre tem um novo capítulo, uma nova temporada... Agora, nos resta aguardar [o desenrolar de] mais esse momento trágico dessa novela."