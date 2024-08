Shows de Taylor Swift são cancelados após plano de ataque terrorista

Três shows de Taylor Swift em Viena, Áustria, foram cancelados na tarde desta quarta-feira (7) após dois suspeitos serem presos por planejar um possível ataque terrorista.

O que aconteceu

A Barracuda Music, responsável pelo show, confirmou o cancelamento em nota publicada nas redes sociais. "Não temos escolha a não ser cancelar os três shows programados para a segurança de todos. Todos os ingressos serão reembolsados."

De acordo com o The Guardian, dois suspeitos foram presos de planejar um ataque terrorista no show. O primeiro, um cidadão austríaco de 19 anos, foi preso na quarta-feira de manhã e um segundo suspeito foi preso à tarde.

Em entrevista, o diretor-geral de segurança pública revelou que os suspeitos supostamente planejaram o atentado.

Os shows aconteceriam quinta (8), sexta (9) e sábado (10).

Antes dos shows serem cancelados, o diretor de segurança havia dito que a segurança nos shows seria aumentada. Esperava-se que os shows atraíssem 65.000 espectadores por dia.