Antonio Calloni explica shape sarado em foto recente: 'Não me preocupo'

Antonio Calloni, 62, relatou como fez para chegar ao shape sarado com que surpreendeu os fãs em foto publicada recentemente.

O que aconteceu

Na imagem publicada no último domingo (4), ao final de uma galeria de fotos, o ator posa sem camisa diante do espelho. "Tentei sensualizar na última foto, mas a expressão não ajudou muito. Fica para a próxima", brincou ele, na legenda do post no Instagram.

Calloni explicou que o abdômen mais enxuto é fruto de um cuidado maior com a alimentação e a atividade física. "Faz muito tempo já que eu cuido da saúde, da alimentação. Faço exercício, subo escada do prédio quando não dá para andar de bicicleta... Agora, nesse período, estou fazendo academia com um personal e está sendo muito legal", revelou, ao portal Gshow.

Ele conta ter diminuído, sobretudo, a quantidade dos alimentos que consome diariamente. "A alimentação é a mais saudável possível. Comendo de tudo, mas menos, né? Nem sei quantos quilos eu perdi, também não me preocupo com isso. Só vejo se a roupa está servindo ou não."